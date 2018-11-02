Румунія купила у США ще три ракетні комплекси Patriot

Фото: Patriot (flickr.com)

Міністр оборони Румунії зазначив, що придбані на цьому тижні системи йдуть на додаток до військового контракту на суму 3,9 млрд доларів

Міністерство оборони Румунії сплатило покупку трьох американських систем протиракетної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Румунії Міхай Фифор, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Міністр зазначив, що придбані на цьому тижні системи йдуть на додаток до військового контракту на суму 3,9 млрд доларів, який Румунія підписала з США в 2017 році для інших ракетних систем Patriot.

Він не назвав суму, за яку були куплені додаткові системи.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Польща посилить протиракетну оборону американським комплексом Patriot. Пентагон підтвердив, що до 2022 року буде розроблено радар для стеження і перехоплення цілей.

Повідомлялося, що інші країни НАТО, які захищають ракетні комплекси Patriot, це - Сполучені Штати, Німеччина, Греція, Нідерланди та Іспанія.

Нагадаємо, Швеція також придбала у США системи Patriot.