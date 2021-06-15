В Румынии зафиксировали самый низкий суточный прирост заболеваний коронавирусом за год

Фото: в Румынии уже сделали около 8,5 миллиона доз вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Румынии в понедельник, 14 июня, зафиксировали 50 новых случаев заражений коронавирусом. Это самый низкий показатель за более чем год.

Об этом сообщает The Associated Press.