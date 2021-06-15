У Румунії зафіксували найнижчий добовий приріст захворювань на коронавірус за рік

Фото: в Румунії вже зробили близько 8,5 мільйона доз вакцин (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Румунії в понеділок, 14 червня, зафіксували 50 нових випадків заражень коронавірусом. Це найнижчий показник за понад рік.

Про це повідомляє The Associated Press.