У Румунії зафіксували найнижчий добовий приріст захворювань на коронавірус за рік
У Румунії в понеділок, 14 червня, зафіксували 50 нових випадків заражень коронавірусом. Це найнижчий показник за понад рік.
Зазначається, що за останні тижні в Румунії фіксується різке зниження захворюваності на коронавірус. Якщо у квітні було близько п'яти тисяч хворих щодоби, то у червні показник зменшився до двохсот.
В Румунії вже зробили близько 8,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Всього в країні проживає понад 19 млн людей.
Нагадаємо, у Румунії з 1 червня діти віком з 12 до 15 років можуть записатися на щеплення від коронавірусу.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Крім того, з 14 травня у Румунії почали послаблювати карантин. Зокрема, в країні більше не діє комендантська година, а також жителям країни дозволено не дотримуватися масочний режим на вулиці.