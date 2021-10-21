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В Румынии вводят комендантский час для невакцинированных от COVID-19

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Румыния, Четверг 21 октября 2021 23:35
В Румынии вводят комендантский час для невакцинированных от COVID-19 Фото: в Румынии вводят комендантский час для невакцинированных от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Румынии вводят комендантский час для невакцинированных от COVID-19. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о ряде ограничительных мер в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и низким уровнем вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.

"Пребывание на улице в ночное время будет ограничено для тех, кто не вакцинирован, за исключением тех, кто может доказать, что находится на улице с целью работы", - заявил Йоханнис.

Он добавил, что с понедельника в стране снова будет действовать масочный режим.

"Начиная с понедельника, маску снова нужно будет носить везде. Вы должны носить маску, как в помещении, так и на улице, в школе и на ярмарках, в кино и когда гуляете на улице. Это обидно, но нам нужно ввести ограничения, которые вступят в силу с понедельника», - добавил президент Румынии.

Он также посоветовал гражданам не верить фейкам, что вакцина от коронавируса опасна.

В Румынии уже неделю ежедневно фиксируют более 15 000 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии. При этом лишь немногим более 30% населения (5,7 млн) полностью вакцинированы.

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