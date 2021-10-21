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У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від COVID-19

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Румунія, Четвер 21 жовтня 2021 23:35
У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від COVID-19 Фото: у Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від COVID-19. Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про низку обмежувальних заходів в країні у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації і низьким рівнем вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

"Перебування на вулиці в нічний час буде обмежено для тих, хто не вакцинований, за винятком тих, хто може довести, що знаходиться на вулиці з метою роботи", - заявив Йоханніс.

Він додав, що з понеділка в країні знову діятиме масковий режим.

"Починаючи з понеділка, маску знову потрібно буде носити скрізь. Ви повинні носити маску, як в приміщенні, так і на вулиці, в школі і на ярмарках, в кіно і коли гуляєте на вулиці. Це прикро, але нам потрібно ввести обмеження, які набудуть чинності з понеділка», - додав президент Румунії.

Він також порадив громадянам не вірити фейкам, що вакцина від коронавірусу небезпечна.

У Румунії вже тиждень щодня фіксують понад 15 000 нових випадків COVID-19, що є рекордом з початку пандемії. При цьому лише трохи більше 30% населення (5,7 млн) повністю вакциновані.

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