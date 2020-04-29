В Румынии создают венгерскую автономию

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Как отмечается, документ предусматривает создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В состав автономии войдут территории в Северной Трансильвании - уезды Харгита, Ковасна и город Муреш. У нее будет президент, которого будут выбирать жители региона.

В автономный регион, согласно законопроекту, будут входить нынешние округа Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Документ предусматривает предоставление автономного статуса Секейскому после принятия закону и подтверждение его на местном референдуме.

Добавим, секеи - одна из этнографических групп, которая составляет венгерское национальное меньшинство на территории Румынии. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тыс. секей в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

Напомним, в Румынии были акции протеста, когда несколько тысяч этнических венгров собрались в городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейского края.