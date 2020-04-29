В Румунії створюють угорську автономію

Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Як зазначається, документ передбачає створення автономного регіону з правосуб’єктністю в Румунії. До автономії увійдуть території в Північній Трансильванії - повіти Харгіта, Ковасна та місто Муреш. У неї буде президент, якого будуть обирати мешканці регіону.

До автономного регіону, згідно з законопроектом, входитимуть нинішні округи Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Документ передбачає надання автономного статусу Секейському після ухвалення закону та підтвердження його на місцевому референдумі.

Додамо, секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території Румунії. Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

Нагадаємо, в Румунії були акції протесту, коли кілька тисяч етнічних угорців зібралися в місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейского краю.