В Румынии сошли с рельсов 15 зерновозов, следовавших из Украины

"Эти вагоны были в составе поезда из 32 вагонов, которые возвращались пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору", - рассказал он.

Камышин уточнил, что зерновозы двигались на возах под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Возы собственности железной дороги Молдовы.

"По оперативной информации причина схода по путевому хозяйству. Детали еще расследуются", - добавил он.