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В Румынии сошли с рельсов 15 зерновозов, следовавших из Украины

Фото: 15 украинских зерновозов сошли с рельсов в Румынии (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером, 29 июня, 15 вагонов зерновозов, ехавших из Украины, сошли с рельсов на территории Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

"Эти вагоны были в составе поезда из 32 вагонов, которые возвращались пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору", - рассказал он.

Камышин уточнил, что зерновозы двигались на возах под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Возы собственности железной дороги Молдовы.

"По оперативной информации причина схода по путевому хозяйству. Детали еще расследуются", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов на 70%. В министерстве считают, что бизнес адаптируется к новым ценам.

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