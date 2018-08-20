В Румынии скончался мужчина, пострадавший во время антикоррупционных протестов

Мужчина 10 августа находился на площади, где проходила акция протеста и где полиция применила слезоточивый газ

В ночь на понедельник, 20 августа, в больнице столицы Румынии скончался 62-летний мужчина, который пострадал во время антикоррупционного протеста, который состоялся 10 августа. Об этом сообщает Romania TV.

Как указывает издание, мужчина 10 августа находился на площади, где проходила акция протеста и где полиция применила слезоточивый газ. По информации медиков, у него в тот день было кровотечение из носа и ему была оказана помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

При этом он рассказал медикам, что имеет хроническую гипертензию. Через несколько дней его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ночь с 19 на 20 августа мужчина скончался.

В больнице пока не могут сказать, есть ли прямая связь между атакой с применением слезоточивого газа и смертью их пациента. Наличие или отсутствие этой связи должно установить следствие.

Напомним, что по требованию президента Румынии Клауса Йоганниса Генеральная прокуратура возбудила дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте 10 августа, во время которой пострадали 440 человек.

В антиправительственном митинге в пятницу, по разным данным, приняли участие от 60 до 100 тыс. людей. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.