У Румунії помер чоловік, постраждалий під час антикорупційних протестів

Чоловік 10 серпня перебував на площі, де відбувалася акція протесту і де поліція застосувала сльозогінний газ

У ніч на понеділок, 20 серпня, у лікарні столиці Румунії помер 62-річний чоловік, який постраждав під час антикорупційного протесту, який відбувся 10 серпня. Про це повідомляє Romania TV.

Як зазаначає видання, чоловік 10 серпня перебував на площі, де відбувалася акція протесту і де поліція застосувала сльозогінний газ. За інформацією медиків, у нього в той день була кровотеча з носа і йому була надана допомога на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

При цьому він розповів медикам, що має хронічну гіпертензію. Через декілька днів його доставили до лікарні у важкому стані. В ніч з 19 на 20 серпня чоловік помер.

У лікарні наразі не можуть сказати, чи є прямий зв’язок між атакою з застосуванням сльозогінного газу і смертю їхнього пацієнта. Наявність чи відсутність цього зв’язку має встановити слідство.

Нагадаємо, що на вимогу президента Румунії Клауса Йоганніса Генеральна прокуратура порушила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту в Бухаресті 10 серпня, під час якої постраждали 440 осіб.

В антиурядовому мітингу в п'ятницю, за різними даними, взяли участь від 60 до 100 тис. осіб. Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ.