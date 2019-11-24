В Румынии сегодня проходит второй тур выборов президента

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии начался второй тур президентских выборов, ожидается, что победу одержит действующий лидер страны Клаус Йоханнис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, за президентское кресло во втором туре борются действующий глава государства, представитель Национал-либеральной партии Йоханнис и бывшая премьер-министр Виорика Денчиле - представительница социал-демократов.

Аналитики прогнозируют, что Йоханнис победит во втором туре. По результатам первого голосования Йоханнис получил 36% поддержки избирателей против 24% своей главной конкурентки Денчиле.

Напомним, в Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента страны. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы президент Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией.

Также РБК-Украина писало, что во второй тур выборов прошли действующий румынский президент Клаус Йоханнис и бывшая премьер-министр Виорика Денчиле. Тогда экзитполы сообщали, что Йоханнис получил поддержку 39% избирателей, а за Денчиле проголосовали около 22,5%.