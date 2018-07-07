В Румунії розбився винищувач МіГ-21

Літак розбився в суботу під час авіашоу

У Румунії розбився винищувач Міг-21 LanceR Військово-повітряних сил країни. Про це повідомляє румунське видання ziare.com.

Повідомляється, що літак розбився в суботу під час авіашоу на південному-сході країни. Видання повідомляє, що літак впав у полі недалеко від бази і вибухнув після удару об землю. Рятувальники, прибувши на місце події, констатували смерть пілота.

Зазначимо, що інформація про наявності людських жертв на землі поки не надходила.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що в Польщі в ході нічних польотів розбився бойовий винищувач МіГ-29.