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В Румунії розбився винищувач МіГ-21

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 15:03
Ілюстративне фото: Міг-21 (twitter.com/alim_zhan)
Ілюстративне фото: Міг-21 (twitter.com/alim_zhan)

Літак розбився в суботу під час авіашоу

У Румунії розбився винищувач Міг-21 LanceR Військово-повітряних сил країни. Про це повідомляє румунське видання ziare.com.

Повідомляється, що літак розбився в суботу під час авіашоу на південному-сході країни. Видання повідомляє, що літак впав у полі недалеко від бази і вибухнув після удару об землю. Рятувальники, прибувши на місце події, констатували смерть пілота.

Зазначимо, що інформація про наявності людських жертв на землі поки не надходила.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що в Польщі в ході нічних польотів розбився бойовий винищувач МіГ-29.

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Теги публікації: Румыния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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