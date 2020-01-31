В Румынии произошло землятрясение, толчки ощущались в Украине

Ночью в Румынии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Геологической службы США.

Землятресение зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. По мнению экспертов, очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Страны, на територии которых ощущалось землетрясение, - Болгария, Молдова, Румыния и Украина.

В частности, в Facebook пишут, что ощущали землетрясение около 4 утра в Белгород-Днестровском Одесской области.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек. Всего в больницу обратились 1607 человек.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.