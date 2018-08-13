В Румунії продовжуються антиурядові протести

Близько 15 тис. мітингарів вийшли на антиурядові акції

Ввечері 12 серпня 2018, на третій день акції протестів, у столиці Румунії вийшло близько 15 тис. осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Головна вимога мітингарів - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністра Віоріки Денчіле. На відміну від першого дня, 12 серпня 2018 обійшлося без сутичок та інцидентів.

Протестуючі вигукували гасла "Корупція вбиває!" й "Відставка!". Також мітингарі розмахували прапорами Румунії, ЄС, США та НАТО.

Антиурядові акції в Румуні проводяться регулярно з того часу, як до влади прийшла партія соціал-демократів у 2017 році. Правляча партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, яке пом'якшує покарання за посадові злочини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Румунії тривають антиурядові протести. В якийсь момент на площі з'явилася група молодих людей з закритими обличчями, двоє з них спробували прибрати бар'єри, виставлені поліцією, одного з них затримали.