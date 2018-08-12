У Румунії тривають антиурядові протести

У мітингу в Бухаресті 11 серпня взяли участь близько 25 тис. осіб

У столиці Румунії Бухаресті в суботу, 11 серпня, продовжилися протести проти політики правлячої Соціал-демократичної партії, в яких, за деякими даними, взяли участь понад 25 тисяч осіб. Про це повідомило румунське агентство Agerpres.

Протестувальники на площі Перемоги в Бухаресті розмахували прапорами Румунії та Євросоюзу, співали національний гімн та скандували "PSD - червона чума" (PSD - партія соціал-демократів, - ред.), "Відставка", "Геть уряд" та "Румунія, прокидайся".

Рух на прилеглих до площі вулицях обмежено.

Як повідомляє агентство, в якийсь момент на площі з'явилася група молодих людей з закритими обличчями, двоє з них спробували прибрати бар'єри, виставлені поліцією, одного з них затримали.

Romanaians, many having returned home from across Europe, have gathered in Bucharest’s Victoriei Square again tonight for another anti-government protest, after Friday night’s rally with over 100,000 people in attendance left 452 injured.



Background: https://t.co/Sc8eZ3oeAl pic.twitter.com/TY5hS9F0CJ — Balkan Insight (@BalkanInsight) August 11, 2018

Нагадаємо, на вимогу президента Румунії Клауса Йоганніса Генеральна прокуратура порушила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту в Бухаресті 10 серпня, під час якої постраждали 440 осіб.

В антиурядовому мітингу в п'ятницю, за різними даними, взяли участь від 60 до 100 тис. осіб. Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ.