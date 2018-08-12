В Румынии продолжаются антиправительственные протесты

В митинге в Бухаресте 11 августа приняли участие около 25 тыс. человек

В столице Румынии Бухаресте в субботу, 11 августа, продолжились протесты против политики правящей Социал-демократической партии, в которых, по некоторым данным, приняли участие более 25 тысяч человек. Об этом сообщило румынское агентство Agerpres.

Протестующие на площади Победы в Бухаресте размахивали флагами Румынии и Евросоюза, пели национальный гимн и скандировали "PSD - красная чума" (PSD - партия социал-демократов, - ред.), "Отставка", "Долой правительство" и "Румыния, просыпайся".

Движение на прилегающих к площади улицах ограничено.

Как сообщает агентство, в какой-то момент на площади появилась группа молодых людей с закрытыми лицами, двое из них попытались убрать барьеры, выставленные полицией, одного из них задержали.

Romanaians, many having returned home from across Europe, have gathered in Bucharest’s Victoriei Square again tonight for another anti-government protest, after Friday night’s rally with over 100,000 people in attendance left 452 injured.



Background: https://t.co/Sc8eZ3oeAl pic.twitter.com/TY5hS9F0CJ — Balkan Insight (@BalkanInsight) August 11, 2018

Напомним, по требованию президента Румынии Клауса Йоганниса Генеральная прокуратура открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте 10 августа, в ходе которой пострадали 440 человек.

В антиправительственном митинге в пятницу, согласно разным источникам, приняли участие от 60 тыс. до 100 тыс. человек. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.