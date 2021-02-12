У Румунії продовжили заборону на в'їзд іноземців: названий термін

Уряд Румунії прийняв рішення продовжили заборону на в'їзд іноземних громадян. В'їзд на територію країни заборонений щонайменше до 13 березня.

Про це повідомляє посольство України в Румунії в Facebook.

Наголошується, що на територію країни можуть в'їжджати:

члени сім'ї громадян Румунії;

члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;

ті, у кого є довгострокові візи, посвідки на проживання або еквівалентний документ до посвідки на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС;

особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, посвідкою на проживання або іншим еквівалентним документом;

дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;

особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

пасажири, які подорожують по імперативним мотивам;

особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;

іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;

іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;

іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;

члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії

Проїзд транзитом дозволяється тільки за наявності документів, що підтверджують транзитну мету поїздки і дають підставу для в'їзду в країну проходження. При цьому мандрівники повинні рухатися по визначеному маршруту і без зупинок.

Іноземці з категорій-винятків, якщо вони приїжджають з країни високого ризику, повинні будуть залишатися на самоізоляції протягом 10 днів, якщо при в'їзді надають довідку про негативний тест на коронавірус, і 14 днів - якщо не мають довідку про тест.