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У Румунії продовжили надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 15:38
У Румунії продовжили надзвичайний стан
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Надзвичайний стан продовжили ще на місяць

Президент Румунії Клаус Йоханнис заявив, що в країні буде продовжено надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє WHTC.

За словами президента, надзвичайний стан в країні було продовжено ще на місяць.

"Ми ще не досягли піку епідемії, і ні в якому разі не настав час розслаблятися. Необхідно продовжити надзвичайний стан. Я зажадав, щоб уряд надав пропозиції для включення в декрет, в ході цього тижня ми підготуємо його текст, і на початку наступного тижня я видам новий декрет, яким надзвичайний стан буде продовжено ще на місяць", - зазначив він.

Надзвичайний стан було введено в Румунії 16 березня терміном на 30 днів.

За останніми даними, число інфікованих в Румунії становить 4 057 осіб, 406 вилікувались, 157 осіб померли.

Нагадаємо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Крім того, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханнис оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

Також уряд Румунії посилило карантинні заходи в місті Сучава та прилеглих селах, які розташовані на кордоні з Україною.

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