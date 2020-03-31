Румыния усилила карантинные меры на границе с Украиной

Иллюстративное фото (freepik)

Въезды и выезды из зоны карантина перекрыты военнослужащими и полицией

Правительство Румынии ужесточили карантинные меры из-за пандемии коронавируса в городе Сучава и прилегающих деревнях, которые расположены на границе с Украиной. Об этом сообщает издание VON.

С населением около 100 тысяч человек, в Сучаве подтверждено 593 случая коронавируса, более половины которых составляют врачи, медсестры и другой медицинский персонал.

Все это делает город Сучаво и его окрестности крупнейшим в стране центром вспышки коронавируса.

Въезды и выезды из зоны карантина перекрыты военнослужащими и полицией. Разрешены только перевозки товара и сырья, а также перемещения лиц, занимающихся экономической деятельностью, обеспечивающих охрану и работников администрации.

Напомним, 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.

Кроме того, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.