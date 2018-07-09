Президент Румынии уволил главу антикоррупционного управления

Он обязан был его уволить из-за решения Конституционного суда

Президент Румынии Клаус Йоганнис подписал указ об увольнении главы Национального антикоррупционного управления Лауры Ковеши. Об этом сообщает Romania TV.

Так, Конституционный суд Румынии 30 мая принял решение, которым обязал Йоганниса подписать указ об увольнении Ковеши.

"Президент Румынии заявил, что уважает Конституцию и законы страны и постоянно действовал в этом русле. Соответственно, на исполнение решения 358/2018 Конституционного суда президент Румынии сегодня подписал указ об увольнении Лауры Кодрути Ковеши с должности главного прокурора Национального антикоррупционного управления ", - сообщила пресс-секретарь румынского президента.

Как отмечается, сегодня в Бухаресте Лаура Ковеши сделает специальное заявление.

Напомним, ранее сообщалось, что судья бразильского апелляционного суда заблокировал попытки другого судьи освободить бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Сильву в воскресенье в ходе судебного процесса.

Ранее суд Бразилии в воскресенье, 8 июля, постановил освободить Лулу да Сильву. Решение принял судья судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы.

Отметим, бывший президент отбывает срок за взяточничество от инженерной фирмы в обмен на помощь в заключении контрактов с государственной фирмой. Он проходит еще по шести судебных разбирательствах по другим обвинениям в коррупции. Лула все отрицает.