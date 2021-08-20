UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Румынии планируют не пускать непривитых учителей в школы

Автор: Мария Кучерявец

Министерство образования Румынии предлагает ввести карантинные ограничения для педагогов. Так, учителя, которые не вакцинировались от коронавируса, не смогут работать в школах и будут переведены на дистанционную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ALBA24.

Такое ограничение введут в случае, если показатель заболеваемости COVID-19 будет выше чем 6 случаев на 1000 населения.

Кроме этого, планируется ввести тестирование для непривитых учителей. Так, они будут обязаны сдавать тест на коронавирус каждые 72 часа.

"Если же они не согласны на это (тестирование - ред.), таким учителям мы не сможем позволять продолжать преподавание в классах", - указано в сообщении.

Известно, что учителя смогут сдавать тесты за государственный счет.

Однако правительство Румынии пока точно не указывает, будут переведены вакцинированные педагоги на дистанционную работу или в неоплачиваемый отпуск.

"Трудно понять, когда у людей есть возможность вакцинироваться, а они этого не делают - конечно, если нет медицинских противопоказаний", - добавляют в Минобразования.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПандемия коронавирусаВакцина от коронавируса