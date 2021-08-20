В Румынии планируют не пускать непривитых учителей в школы

Такое ограничение введут в случае, если показатель заболеваемости COVID-19 будет выше чем 6 случаев на 1000 населения.

Кроме этого, планируется ввести тестирование для непривитых учителей. Так, они будут обязаны сдавать тест на коронавирус каждые 72 часа.

"Если же они не согласны на это (тестирование - ред.), таким учителям мы не сможем позволять продолжать преподавание в классах", - указано в сообщении.

Известно, что учителя смогут сдавать тесты за государственный счет.

Однако правительство Румынии пока точно не указывает, будут переведены вакцинированные педагоги на дистанционную работу или в неоплачиваемый отпуск.

"Трудно понять, когда у людей есть возможность вакцинироваться, а они этого не делают - конечно, если нет медицинских противопоказаний", - добавляют в Минобразования.