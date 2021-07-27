В Румынии ослабляют карантин: разрешат проводить многотысячные фестивали

Указано, что человек, имеющий COVID-сертификат, отрицательный тест на коронавирус, или недавно перенес болезнь, может проводить фестивали на открытом воздухе с участием до 75 тысяч человек.

Также в стране разрешат данной группе людей проводить банкеты, в том числе свадьбы, при участии до 400 человек.

В частности, клубам и заведениям общественного питания позволят работать фактически без ограничений.

Однако, если в стране показатели заболеваемости COVID-19 превышают 2 на 1000 жителей, проводить массовые мероприятия будут разрешать только в количестве до 2500 человек с требованием COVID-сертификата и соблюдения масочного режима.

Кроме этого, с 1 августа в Румынии разрешат проводить массовые мероприятия с участием более 2500 человек независимо от показателей заболеваемости. При условии, если у каждого из гостей есть прививка от COVID-19 или после последней дозы прошло более 10 дней.