У Румунії послаблюють карантин: дозволять проводити багатотисячні фестивалі

Вказано, що особа, яка має COVID-сертифікат, негативний тест на коронавірус, або нещодавно перенесла хворобу, може проводити фестивалі на відкритому повітрі за участі до 75 тисяч осіб.

Також у країні дозволять даній групі людей проводити бенкети, в тому числі весілля, за участі до 400 осіб.

Зокрема, клубам і закладам громадського харчування дозволять працювати фактично без обмежень.

Однак, якщо у країні показники захворюваності на COVID-19 перевищують 2 на 1000 жителів, проводити масові заходи дозволятимуть лише у кількості до 2500 осіб з вимогою COVID-сертифікату та дотримання маскового режиму.

Крім цього, з 1 серпня у Румунії дозволять проводити масові заходи за участі понад 2500 осіб незалежно від показників захворюваності. За умови, якщо у кожного з гостей є щеплення від COVID-19 чи після останньої дози минуло більше ніж 10 днів.