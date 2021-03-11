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В Румынии из-за COVID украинское посольство приостановило консульский прием

Новина українською → Румыния, Четверг 11 марта 2021 10:49
В Румынии из-за COVID украинское посольство приостановило консульский прием Фото: посольство Украины в Румынии (facebook.com Ukr Embassy Romania)
Автор: Юлия Струк

С 10 марта посольство Украины в Румынии временно не будет осуществлять консульский прием граждан. Прием приостановили в рамках мероприятий по предотвращению и противодействию распространению COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Румынии.

О восстановлении консульского приема будет сообщено отдельно.

Кроме того, в неотложных случаях посольство просит обращаться на горячую линию по телефону: (0040-21) 230-36-60.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля правительство Румынии приняло решение продлить запрет на въезд иностранных граждан. Въезд на территорию страны запретили минимум до 13 марта.

Проезд транзитом разрешался только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дают основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок.

Напомним, 12 февраля Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной. Соответственно, заработала и паромная переправа через Дунай.

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