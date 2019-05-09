В Румынии 9 мая пройдет неформальный саммит Евросоюза

В Румынии в городе Сибиу в четверг, 9 мая, пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, на котором планируют обсудить стратегические направления развития ЕС на 2019-2024 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что инициатором проведения форума стал президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Евросоюз прошел сквозь множество испытаний, а сегодня нам необходим оптимистический посыл, ориентированный на будущее. Мы, лидеры Европейского союза, полны решимости идти вперед, чтобы добиться повышения благосостояния граждан и безопасности европейского сообщества", - заявил накануне саммита президент Румынии.

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил участникам саммита в Сибиу принять совместную декларацию о сплоченности и единстве европейского сообщества государств.

По информации агентства, в саммите примут участие президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие высокопоставленные представители ЕС.

Саммит завершится большой совместной пресс-конференцией.

Напомним, ежегодный саммит стран "Большой двадцатки" (G20) в 2020 году пройдет 21-22 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.