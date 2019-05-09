В Румунії 9 травня відбудеться неформальний саміт Євросоюзу

У саміті візьмуть участь глави держав і урядів країн-членів ЄС
У Румунії в місті Сібіу в четвер, 9 травня, відбудеться неформальний саміт глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу, на якому планують обговорити стратегічні напрями розвитку ЄС на 2019-2024 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Зазначається, що ініціатором проведення форуму став президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Євросоюз пройшов крізь безліч випробувань, а сьогодні нам необхідний оптимістична налаштованість, орієнтована на майбутнє. Ми, лідери Європейського союзу, повні рішучості йти вперед, щоб домогтися підвищення добробуту громадян і безпеки європейського співтовариства", - заявив напередодні саміту президент Румунії.
Голова Європейської ради Дональд Туск запропонував учасникам саміту в Сібіу ухвалити спільну декларацію про згуртованість і єдність європейського співтовариства держав.
За інформацією агентства, у саміті візьмуть участь президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Європарламенту Антоніо Таяні та інші високопоставлені представники ЄС.
Саміт завершиться великою спільною прес-конференцією.
Нагадаємо, щорічний саміт країн "Великої двадцятки" (G20) у 2020 році відбудеться 21-22 листопада в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.