Румунський порт Констанца різко збільшить потужності з перевалки зерна з України

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, і після вторгнення Росії минулого року Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, куди зерно доставляється автомобільним, залізничним транспортом чи баржами через Дунай.

Уряд Румунії заявив, що має намір подвоїти щомісячну пропускну спроможність українського зерна через порт Констанца до 4 млн тонн у найближчі місяці з практично нульового рівня до початку війни.

У серпні через Констанцу пройшло близько 2,7 млн тонн українського зерна, повідомив в інтерв'ю Reuters менеджер оператора Comvex Віорел Панайт.

З липня, коли Москва відмовилася від угоди, за якою де-факто було знято російську блокаду українських портів на Чорному морі, Росія неодноразово завдавала ударів по українських річкових портах, розташованих на Дунаї.

"Ви не можете розраховувати на один вид транспорту, тому що це робить вас уразливими, як ми бачили після атак на дунайські порти України... Потрібні вантажівки, поїзди та баржі", - сказав Панайт.

Нові маршрути

Comvex, яка торік подвоїла потужності розвантаження барж і в даний час знаходиться в процесі збільшення потужності зберігання зерна на 25% до 250 тисяч тонн, зараз працює над збільшенням швидкості обробки поїздів, сказав Панайт.

Компанія уклала партнерські відносини із залізничним оператором Grup Feroviar Roman (GFR) у рамках нової системи перевантаження поїздів на українсько-румунському прикордонному переході Вадул-Сирет-Дорнесті.

Панайт заявив, що система, яка розпочне експлуатацію до середини жовтня, дозволить Comvex обробляти додатково 120 тисяч тонн зерна на місяць. Оператор також додає другу автоматизовану систему контролю за якістю, що вдвічі збільшує потужність обробки поїздів.

Джерело в уряді Румунії повідомило Reuters, що Констанца тепер має логістичну потужність 40 млн тонн зерна на рік, що значно перевищує річний рекорд 25 млн тонн, встановлений 2021 року.