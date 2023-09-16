Румунські фермери вимагають від уряду запровадити заборону на українське зерно

"Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і всебічно підтримує Україну проти російської агресії, ухвалила таке одностороннє рішення після закінчення терміну, встановленого на 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія повинна проявляти стриманість, щоб зробити те ж саме", - йдеться в заяві асоціації фермерів.

При цьому фермери заявляють, що нібито їхнє прохання не впливає на транзит зерна з України.

"Наше прохання жодним чином не впливає на транзит української сільгосппродукції через Румунію в інших напрямках, як це відбувається на даний час", - йдеться в заяві.

Заборона на експорт українського зерна

Румунія - одна з п'яти східних країн ЄС, поряд з Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, в яких після вторгнення Росії різко зріс імпорт українського зерна, що призвело до деформації місцевих ринків і викликало протести фермерів, внаслідок чого ЄС ухвалив рішення про обмеження торгівлі до 15 вересня.

У п'ятницю Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про запровадження власних односторонніх заборон.

Уряд Румунії заявив, що чекатиме, поки Україна представить свій план щодо запобігання різкому збільшенню поставок, перш ніж ухвалювати рішення про те, як захистити румунських фермерів.

За перші вісім місяців цього року Україна відвантажила через румунський чорноморський порт Констанца 9,2 млн тонн зернових, а загалом за 2022 рік - 8,6 млн тонн.

Констанца є основним експортним маршрутом України після того, як у середині липня Росія відмовилася від угоди, що зняла фактичну російську блокаду чорноморських портів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.