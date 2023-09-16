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Румынские фермеры требуют от правительства ввести запрет на украинское зерно

Фото: Румынские фермеры требуют от правительства ввести запрет на украинское зерно (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Румынские фермеры обратились к правительству с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт украинского зерна и других продовольственных товаров после того, как Еврокомиссия приняла решение о снятии ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если такая страна, как Польша, которая решительно и всесторонне поддерживает Украину против российской агрессии, приняла такое одностороннее решение после истечения срока, установленного на 15 сентября, мы не понимаем, почему Румыния должна проявлять сдержанность, чтобы сделать то же самое", - говорится в заявлении ассоциации фермеров.

При этом фермеры заявляют, что якобы их просьба не влияет на транзит зерна из Украины. 

"Наша просьба никоим образом не влияет на транзит украинской сельхозпродукции через Румынию в других направлениях, как это происходит в настоящее время", - говорится в заявлении. 

Запрет на экспорт украинского зерна

Румыния - одна из пяти восточных стран ЕС, наряду с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, в которых после вторжения России резко возрос импорт украинского зерна, что привело к деформации местных рынков и вызвало протесты фермеров, в результате чего ЕС принял решение об ограничении торговли до 15 сентября.

В пятницу Польша, Словакия и Венгрия объявили о введении собственных односторонних запретов.

Правительство Румынии заявило, что будет ждать, пока Украина представит свой план по предотвращению резкого увеличения поставок, прежде чем принимать решение о том, как защитить румынских фермеров.

За первые восемь месяцев этого года Украина отгрузила через румынский черноморский порт Констанца 9,2 млн тонн зерновых, а в целом за 2022 год - 8,6 млн тонн.

Констанца является основным экспортным маршрутом Украины после того, как в середине июля Россия отказалась от сделки, снявшей фактическую российскую блокаду черноморских портов Украины.

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