UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Румунію залишили 40 співробітників посольства РФ

Фото: будівля МЗС Румунії (mae.ro)
Автор: Володимир Костирін

З Бухареста вилетіли 40 співробітників російського посольства спеціальним рейсом, організованим Кремлем після наказу МЗС Румунії в червні про скорочення в країні дипломатичної присутності РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства закордонних справ Румунії.

За даними румунської влади, на боту літака було 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.

Про рішення уряду Румунії щодо скорочення штату посольства РФ у країні на 40 осіб було поінформовано російського посла в Бухаресті 8 червня.

Тоді Бухарест обмежив чисельність російського персоналу рівнем, близьким до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії у Москві.

Загалом РФ мала скоротити 51 особу, однак оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.

У МЗС Румунії також зазначили, що рішення щодо скорочення російського персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України. Тоді у російському МЗС пообіцяли дати відповідь.

Позиція Румунії

Після широкомасштабного вторгнення РФ до України Бухарест долучився до міжнародних санкцій проти Москви. Торік Румунія надіслала кількох російських дипломатів. Крім того, країна обмежила видачу віз громадянам РФ.

У лютому Румунія зупинила роботу "Російського дому" в країні, заявивши при цьому, що сторона РФ навмисне спотворювала реальність та історичну правду, намагаючись таким чином вплинути на думку румунів.

На початку літа президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країна підтримує Україну на шляху до вступу до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія