Румунію залишили 40 співробітників посольства РФ

За даними румунської влади, на боту літака було 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.

Про рішення уряду Румунії щодо скорочення штату посольства РФ у країні на 40 осіб було поінформовано російського посла в Бухаресті 8 червня.

Тоді Бухарест обмежив чисельність російського персоналу рівнем, близьким до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії у Москві.

Загалом РФ мала скоротити 51 особу, однак оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.

У МЗС Румунії також зазначили, що рішення щодо скорочення російського персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після повномасштабної військової агресії РФ проти України. Тоді у російському МЗС пообіцяли дати відповідь.

Позиція Румунії

Після широкомасштабного вторгнення РФ до України Бухарест долучився до міжнародних санкцій проти Москви. Торік Румунія надіслала кількох російських дипломатів. Крім того, країна обмежила видачу віз громадянам РФ.

У лютому Румунія зупинила роботу "Російського дому" в країні, заявивши при цьому, що сторона РФ навмисне спотворювала реальність та історичну правду, намагаючись таким чином вплинути на думку румунів.

На початку літа президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країна підтримує Україну на шляху до вступу до НАТО.