Румынию покинули 40 сотрудников посольства РФ

По данным румынских властей, на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников российского посольства.

О решении правительства Румынии относительно сокращения штата посольства РФ в стране на 40 человек был извещен российский посол в Бухаресте 8 июня.

Тогда Бухарест ограничил численность российского персонала уровнем, близким к уровню дипломатического и административно-технического представительства Румынии в Москве.

В целом РФ должна была сократить 51 человек, однако так как не все должности были заняты, Румынию покинули 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала, что составляет более половины штата.

В МИД Румынии также отметили, что решение о сокращении российского персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. Тогда в российском МИДе пообещали дать ответ.

Позиция Румынии

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину Бухарест присоединилась к международным санкциям против Москвы. В прошлом году Румыния выслала нескольких российских дипломатов. Кроме того, страна ограничила выдачу виз гражданам РФ.

В феврале Румыния остановила работу "Российского дома" в стране, заявив при этом, что сторона РФ умышленно искажала реальность и историческую правду, пытаясь таким образом повлиять на мнение румын.

В начале лета президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает Украину на пути к вступлению в НАТО.