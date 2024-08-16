В Румынии задержали вооруженных украинцев, которые незаконно пересекли границу

Румынские правоохранители развернули поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу. В результате полиция задержала группу вооруженных мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PresaSM и комментарий спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко

По данным Пограничной полиции Румынии, сегодня, 16 августа, около 13:30 на территорию страны проникла группа людей, которые якобы напали на украинский пограничный патруль.

Позже пограничники из Украины подтвердили румынским коллегам, что группа людей незаконно пересекла границу.

Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.

Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты правоохранителями.

По информации PresaSM, на территорию Румынии проникли двое граждан Украины. Их удалось задержать.

Один из них показал правоохранителям место возле границы, где оставил оружие. О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Однако нарушители якобы попросили «политического убежища» у румынских властей.

Что говорят в ГПСУ

Демченко подтвердил, что сегодня группа нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье.

"Трех нарушителей пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчины напав на военнослужащего отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны", - сообщил спикер.

Он сообщил, что на место инцидента сразу были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе. Также пограничники проинформировали румынских коллег и правоохранительные органы.

"Одного из нарушителей пограничники Украины вскоре задержали неподалеку, он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Он оказался жителем Закарпатья", - добавил Демченко.

Он также отметил, что румынская сторона задержала двух других беглецов. Вскоре румынские пограничники обнаружили оружие, которое отобрали нападавшие.

"Они его бросили на территории Румынии, на него указал задержанный. Пограничники Украины также обнаружили патроны, которые во время бегства нападавшие выбросили недалеко от места нападения на военнослужащего", - рассказал представитель ГПСУ.

Демченко отметил, что в настоящее время еще продолжаются все необходимые действия по установлению всех обстоятельств и поддерживается связь с пограничниками Румынии.