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У Румунії вводять пломбування транзитних аграрних вантажів з України

Фото: у Румунії вводять пломбування транзитних аграрних вантажів з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Влада Румунії з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укртрансбезпеку".

"Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії", - сказано в повідомленні.

Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії. Водіям вантажівок радять підготувати авто до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання відповідних умов.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, але 18 квітня країни домовилися про поновлення транзиту.

Окрім того, Угорщина заборонила імпорт 25 продуктів з України, про схожі рішення думають у Словаччині та Болгарії.

Тим часом Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна.

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зерновий коридорРумунія