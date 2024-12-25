У Румунії врятували трьох українців, які заблукали у горах біля кордону

У ніч на 25 грудня до рятувальників Румунії надійшло повідомлення про те, що у горах Марамуреш заблукали троє українців. Гірська рятувальна служба прибула за координатами, які вказали українці, однак їх там не виявили.

Через 12 годин у Румунії вирішили припинити пошуки українців. Зазначалось, що вони не дослухались інструкцій та залишили місце, де мали очікувати на допомогу.

Однак сьогодні після обіду керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу повідомив, що трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, знайшли живими.

"Рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися задіяти також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі. Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, ми правильно вгадали, у якому районі вони могли опинитись", - розповів він.

За словами Корноїу, мандрівників знайшли у дуже небезпечній ущелині.

Один із них отримав численні травми внаслідок падіння, а двоє інших мають легку гіпотермію. Усіх трьох українців госпіталізували до лікарні.

Керівник рятувальної служби зазначив, що органи влади "продовжать юридичні кроки для того, щоб ці громадяни отримали право залишитися у Румунії".