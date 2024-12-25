В Румынии спасли трех украинцев, которые заблудились в горах возле границы

В ночь на 25 декабря к спасателям Румынии поступило сообщение о том, что в горах Марамуреш заблудились трое украинцев. Горная спасательная служба прибыла по координатам, которые указали украинцы, однако их там не обнаружили.

Через 12 часов в Румынии решили прекратить поиски украинцев. Отмечалось, что они не прислушались к инструкциям и оставили место, где должны были ожидать помощи.

Однако сегодня после обеда руководитель горной спасательной службы Сабин Корноиу сообщил, что трех украинцев, которых разыскивали с предыдущих суток, нашли живыми.

"Спасатели расширили зону поисков и надеялись задействовать также вертолет для осмотра с воздуха, но погодные условия были не самые лучшие. Поэтому поиски происходили наземными методами, и, к счастью, мы правильно угадали, в каком районе они могли оказаться", - рассказал он.

По словам Корноиу, путешественников нашли в очень опасном ущелье.

Один из них получил многочисленные травмы в результате падения, а двое других имеют легкую гипотермию. Всех трех украинцев госпитализировали в больницу.

Руководитель спасательной службы отметил, что органы власти "продолжат юридические шаги для того, чтобы эти граждане получили право остаться в Румынии".