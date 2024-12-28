У Румунії визначилися з датою виборів президента, - ЗМІ

Правляча коаліція в Румунії визначилася з датою повторних виборів президента. Перший тур має відбутися вже в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Digi 24.

Видання з посиланням на джерела пише, що сьогодні коаліція визначилася з датами. Перший тур має відбутися 23 березня, другий - 6 квітня 2025 року.

Зазначимо, проєвропейська коаліція Соціал-демократичної партії чинного прем'єра Марчела Чолаку, Національної ліберальної партії та етнічної угорської партії UDMR уже заявила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата.

Серед інших у перегонах візьмуть участь Єлена Ласконі з Союзу порятунку Румунії, а також незалежні кандидати Келін Георгеску, Нікушор Дан і Даніель Фунеріу.

Президентські вибори будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати перший тур, який відбувся наприкінці листопада.

Скандальні вибори в Румунії

Перший тур виборів відбувся 24 листопада 2024 року. За його підсумками до другого туру пройшли правоцентристська політикиня Єлена Ласконі та ультраправий Келін Георгеску. Це було вперше з 2000 року, коли націоналістичний кандидат пробився до другого туру, і вперше в посткомуністичний період, коли до другого туру не вийшли соціал-демократи.

Результат Георгеску був несподіваним, вважається, що його забезпечила агресивна кампанія в TikTok, а протести проти кандидата спалахнули в Бухаресті та низці міст. Як показав аналіз агентства G4 Media, кандидат встановив "машину пропаганди" через тисячі акаунтів.

Пізніше до Конституційного суду надійшло клопотання про анулювання першого туру, а Вища рада національної оборони закликала провести розслідування атак на виборчу інфраструктуру і незаконної агітації на користь Георгеску. TikTok визнав, що отримав 362 тисячі євро, хоча сам Георгеску говорив, що не витратив жодного євро.

Після того, як було розсекречено інформацію про іноземне втручання, перший тур виборів було анульовано.

Детальніше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Чому в Румунії скасували результати виборів президента і що буде далі".