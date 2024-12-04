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Переможець першого туру виборів президента Румунії хоче припинити допомогу Україні

Середа 04 грудня 2024 18:41
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Переможець першого туру виборів президента Румунії хоче припинити допомогу Україні Фото: кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску у разі перемоги на виборах хоче зупинити допомогу Україні. Він вважає, що це нібито допоможе завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джорджеску для Reuters.

Ультраправий політик запевнив, що якщо він переможе на виборах, то військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться.

"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе", - заявив він.

За його словами, "неможливо уявити", щоб у сусідній країні в центрі Європи тривала війна.

"Тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена", - додав Джорджеску.

Також, відповідаючи на запитання щодо обов'язкових щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО, він заявив, що Румунія “не має ні перед ким зобов'язань”.

"Це (витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП - ред.) наддругорядне, мене це навіть не цікавить", - додав політик.

Вибори у Румунії

Нагадаємо, у другий тур президентських виборів, який відбудеться вже в неділю, 8 грудня, пройшли Калін Джорджеску та Єлена Ласконі.

Джорджеску є праворадикалом із проросійськими поглядами.

У свою чергу, Ласконі вважає, що допомогу Україні необхідно посилити і виступає проти завершення війни за рахунок територіальних поступок.

Детально про кандидатів - у матеріалі РБК-Україна.

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