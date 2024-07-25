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В Румынии обнаружили обломки "Шахедов" после ночной атаки РФ на Украину, - Digi24

Четверг 25 июля 2024 13:04
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В Румынии обнаружили обломки "Шахедов" после ночной атаки РФ на Украину, - Digi24 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии обнаружили обломки российских беспилотников "Шахед" после сегодняшней ночной атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Военные источники издания сообщили, что румынских солдат отправили на поиски российских дронов в уезд Тулча.

Они обнаружили металлические детали, которые могут быть компонентами использованных российских беспилотников в районе Плауру в дельте Дуная.

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 июля Россия совершила очередную атаку на Украину, используя 38 ударных беспилотника. Целью атаки стали объекты инфраструктуры в центральных и южных регионах страны.

Украинским силам ПВО удалось сбить 25 из 38 атаковавших дронов, также известных как "Шахеды". Судьба трех беспилотников после пересечения границы с Румынией оставалась неизвестной. В результате атаки в Измаильском районе Одесской области возник пожар, два человека получили ранения.

Отметим, что в Румынии вторую ночь подряд объявляют воздушную тревогу из-за залетов российских дронов на территорию страны.

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