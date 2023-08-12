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У Румунії відбудуться багатонаціональні навчання НАТО

Фото: в Румунії пройдуть навчання НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Румунії в період з 14 по 18 серпня відбудуться багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях буде задіяно понад 60 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Близько 250 французьких і люксембурзьких солдатів і 65 технічних засобів із Бойової групи НАТО в Румунії візьмуть участь у навчаннях DEPLOYEX на полігоні Бабадаг.

Метою навчань військових НАТО, за даними міністерства, є відпрацювання швидкого розгортання військ і засобів Бойової групи.

"Також ці навчання сприяють підвищенню рівня оперативної сумісності сил у складі Бойової групи НАТО, будучи продовженням тренувань, які раніше проводилися в Чинку", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Грузія відмовилася цього року брати участь у військових навчаннях НАТО.

Ми також писали, що країни НАТО з 12 по 23 червня організовували найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройшли біля кордонів із Росією.

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НАТОРумунія