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В Румынии пройдут многонациональные учения НАТО

Фото: в Румынии пройдут учения НАТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Румынии в период с 14 по 18 августа пройдут многонациональные учения НАТО. В тренировках будет задействовано более 60 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств из Боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях DEPLOYEX на полигоне Бабадаг.

Целью учений военных НАТО, по данным министерства, является отработка быстрого развертывания войск и средств Боевой группы.

"Также эти учения способствуют повышению уровня оперативной совместимости сил в составе Боевой группы НАТО, являясь продолжением тренировок, которые ранее проводились в Чинке", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО.

Мы также писали, что страны НАТО с 12 по 23 июня организовывали крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, прошедшие у границ с Россией.

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НАТОРумыния