В Румынии отстранили от участия в выборах пророссийского кандидата в президенты

В ноябре состоится первый тур выборов президента Румынии. Однако кандидатов стало немного меньше, ведь от участия отстранили пророссийского политика.

Как пишет агентство, Верховный суд Румынии исключил из списка кандидатов в президенты пророссийского ультраправого политика. Это в свою очередь, вызвало обеспокоенность со стороны кандидатов всего политического спектра.

Речь идет о Диане Шошоаке, лидера SOS Romania - небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая в июне неожиданно получила два места в Европейском парламенте.

Сообщается, что в субботу Конституционный суд Румынии обсудил юридические претензии к шести кандидатурам. Он отклонил пять, но принял возражение противШошоаки, не объяснив своего решения.

Во время вынесение данного решения политик вела прямую трансляцию на Facebook, заявив, что выборы в Румынии хотят сфальсифицировать.

"Это доказывает, что американцы, евреи и Европейский союз замышляют сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала. С этого момента у нас есть явное доказательство того, что в Румынии обсуждается диктатура и полное отсутствие демократии", - сказала Шошоака.

Reuters отмечает, что суд обычно публикует подробные объяснения своих решений позже.

Тем временем политики, представляющие разные политические круги, заявили, что это решение представляет собой беспрецедентную угрозу демократическим ценностям. Поскольку суд, состоящий из девяти членов, назначается по политическим мотивам, многие политики обвинили его во вмешательстве.

Отметим, что выборы президента Румынии, страны, которая является членом ЕС и НАТО, пройдут в два тура 24 ноября и 8 декабря. Между турами, будут еще парламентские выборы.

Официально о своей кандидатуре заявили почти 20 политиков, однако опросы общественного мнения показывают, что предпочтения избирателей крайне разрознены.

Согласно опросам, судя по всему, во второй тур президентских выборов выйдет левый премьер-министр социал-демократ Марчел Чолаку. Однако неясно, с кем он будет баллотироваться.

"Хотя роль в основном церемониальная, полномочия президента включают выдвижение кандидатуры премьер-министра после выборов и назначение судей и прокуроров. Они также включают надзор за внешней политикой, что означает, что новый президент будет играть решающую роль в приверженности Румынии поддержке Украины", - добавило Reuters.