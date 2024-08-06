У Румунії спростували російський фейк про "українську диверсію" на складі з пальним

Російські пропагандисти поширили у мережі інформацію про підпал складу з паливом у Румунії, який нібито здійснили українські біженці. У Міністерстві оборони країни спростували фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії.

Як зазначили у відомстві, відповідний фейк поширили пов’язані з Росією акаунти в Telegram, VK, YouTube та Reddit. Вони стверджували, що група невідомих підпалила склад з пальним у румунському місті Брагадіру. Ці ж "джерела" стверджували, нібито на складі зберігалося пальне для ЗСУ.

Окрім того, в одному з Telegram-каналів "джерела" заявили, що нібито склад підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України.

У Міноборони Румунії наголосили, що вся інформація про "інцидент", що поширюється цими каналами, є абсолютно неправдивою.

"Опубліковане відео, на яке робиться посилання, не зняте в місті Брагадіру або в будь-якому іншому місці на території Румунії. Румунська влада не повідомляла про пожежу на жодному з паливних складів на території нашої країни",- зазначили у відомстві.