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У Румунії спростували російський фейк про "українську диверсію" на складі з пальним

Румунія, Вівторок 06 серпня 2024 16:10
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У Румунії спростували російський фейк про "українську диверсію" на складі з пальним Фото: у Румунії спростували російський фейк про "українську диверсію" на складі з пальним (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширили у мережі інформацію про підпал складу з паливом у Румунії, який нібито здійснили українські біженці. У Міністерстві оборони країни спростували фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Румунії.

Як зазначили у відомстві, відповідний фейк поширили пов’язані з Росією акаунти в Telegram, VK, YouTube та Reddit. Вони стверджували, що група невідомих підпалила склад з пальним у румунському місті Брагадіру. Ці ж "джерела" стверджували, нібито на складі зберігалося пальне для ЗСУ.

Окрім того, в одному з Telegram-каналів "джерела" заявили, що нібито склад підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України.

У Міноборони Румунії наголосили, що вся інформація про "інцидент", що поширюється цими каналами, є абсолютно неправдивою.

"Опубліковане відео, на яке робиться посилання, не зняте в місті Брагадіру або в будь-якому іншому місці на території Румунії. Румунська влада не повідомляла про пожежу на жодному з паливних складів на території нашої країни",- зазначили у відомстві.

Російські фейки

Нагадаємо, нещодавно у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. У Міністерстві оборони країни заявили, що це фейк.

Також російські пропагандисти поширили інформацію, що Молдова готова негайно екстрадувати до України чоловіків призовного віку. Про це нібито заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. У МЗС стверджують, що це частина навмисної дезінформаційної кампанії РФ.

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