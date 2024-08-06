В Румынии опровергли российский фейк об "украинской диверсии" на складе с горючим

Российские пропагандисты распространили в сети информацию о поджоге склада с топливом в Румынии, который якобы совершили украинские беженцы. В Министерстве обороны страны опровергли фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

Как отметили в ведомстве, соответствующий фейк распространили связанные с Россией аккаунты в Telegram, VK, YouTube и Reddit. Они утверждали, что группа неизвестных подожгла склад с горючим в румынском городе Брагадира. Эти же "источники" утверждали, что на складе хранилось горючее для ВСУ.

Кроме того, в одном из Telegram-каналов "источники" заявили, что якобы состав подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что вся информация об "инциденте", распространяемая этими каналами, является абсолютно ложной.

"Опубликованное видео, на которое делается ссылка, не снято в городе Брагадиру или в любом другом месте на территории Румынии. Румынские власти не сообщали о пожаре ни на одном из топливных складов на территории нашей страны", - отметили в ведомстве.