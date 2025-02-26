Кандидату в президенти Румунії Джорджеску заборонили виїжджати з країни

Затримання Джорджеску

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, в Румунії відбулася низка обшуків у справі про підбурювання проти конституційного ладу. У їхніх рамках було затримано кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Джорджеску заявив, що в такий спосіб румунська влада нібито хоче перешкодити його новому висуненню на майбутніх президентських виборах.

Детально про те, чому затримали Джорджеску, - в матеріалі РБК-Україна.

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