В Румунії призначено тимчасового прем'єр-міністра після відставки Чолаку

Тимчасовий президент Румунії Ілліє Боложан призначив міністра внутрішніх справ Каталіна Предою тимчасовим прем'єр-міністром.

Це рішення було ухвалено після того, як Марсель Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра у понеділок.

Згідно з указом, підписаним Ілліє Боложаном у вівторок, Каталін Предою займатиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Зазначається, що новопризначений прем'єр також є тимчасовим президентом Партії національної ліберальної партії (ПНЛ).

Очікується, що він забезпечить керівництво виконавчою владою щонайменше протягом наступних двох тижнів.

Відставка Марселя Чолаку була прийнята після консультацій з тимчасовим президентом країни.