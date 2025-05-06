В Румынии назначен временный премьер-министр после отставки Чолаку

Выборы президента Румынии 2025 года

Выборы президента Румынии 2025 года отметились значительными изменениями после отмены результатов голосования в ноябре 2024-го года Конституционным судом.

Первоначально подтвержденный итог первого тура был отменен после рассекречивания документов, указывающих на внешнее влияние на кампанию одного из кандидатов, Джорджеску.

В новом голосовании, состоявшемся в мае 2025 года, первое место получил ультраправый кандидат Джордже Симион, а второе - бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, что позволило ему пройти во второй тур.

Подробнее о президентских выборах в Румынии и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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