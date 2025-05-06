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В Румынии назначен временный премьер-министр после отставки Чолаку

Фото: временный премьер Румынии Каталин Предой (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

В Румынии назначен временный премьер-министр после отставки Марселя Чолаку. Им стал министр внутренних дел Каталин Предой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Временный президент Румынии Иллие Боложан назначил министра внутренних дел Каталина Предою временным премьер-министром.

Это решение было принято после того, как Марсель Чолаку подал в отставку с должности премьер-министра в понедельник.

Согласно указу, подписанному Ильи Боложаном во вторник, Каталин Предой будет занимать должность временного премьер-министра до формирования нового правительства.

Отмечается, что новоназначенный премьер также является временным президентом Партии национальной либеральной партии (ПНЛ).

Ожидается, что он обеспечит руководство исполнительной властью как минимум в течение следующих двух недель.

Отставка Марселя Чолаку была принята после консультаций с временным президентом страны.

Выборы президента Румынии 2025 года

Выборы президента Румынии 2025 года отметились значительными изменениями после отмены результатов голосования в ноябре 2024-го года Конституционным судом.

Первоначально подтвержденный итог первого тура был отменен после рассекречивания документов, указывающих на внешнее влияние на кампанию одного из кандидатов, Джорджеску.

В новом голосовании, состоявшемся в мае 2025 года, первое место получил ультраправый кандидат Джордже Симион, а второе - бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, что позволило ему пройти во второй тур.

Подробнее о президентских выборах в Румынии и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Румыния