До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів

У відомстві повідомили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар проведе двосторонню зустріч зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен 17 квітня на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Моцорніце" в Борчеа.

"Ця подія пов'язана з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які буде надано в розпорядження Європейського навчального центру F-16 у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу", - йдеться в повідомленні.

Авіабаза для навчання українських пілотів

У листопаді минулого року в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 на 86-й авіабазі Фетешті. Тоді заявлялося, що на авіабазі відбуватимуться навчання румунських і українських військових з польотів на F-16.

Згідно з договором про співпрацю між Румунією та Нідерландами, Міноборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди - винищувачі F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та обслуговування.

Нідерланди та Данія координують європейські зусилля, щоб допомогти Україні отримати F-16.