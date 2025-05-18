У Румунії порахували 50% голосів на виборах президента: хто лідирує

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Румунії відбулися вибори президента. Але через скандал з нечистою кампанією ультраправого політика Келіна Джорджеску результати голосування були скасовані. Натомість влада Румунії оголосила повторні вибори на травень 2025 року.

Перший тур виборів відбувся 4 травня. За його результатами, до другого туру боротьби за президентське крісло вийшли мер Бухареста Нікушор Дан та проросійський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Сіміон був лідером першого туру з підтримкою у понад 40%, тоді як Дана підтримали майже 20,99% виборців. Такий рівень підтримки ультраправому забезпечила діаспора. За кордоном Сіміон здобув понад 60% голосів.

Детальніше про вибори у Румунії читайте у матеріалі РБК-Україна "Вирішальний раунд. Чи обере Румунія президентом проросійського радикала".

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