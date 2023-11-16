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В Румунії під час навчань з Patriot стався технічний збій

Четвер 16 листопада 2023 13:48
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В Румунії під час навчань з Patriot стався технічний збій Фото: в Румунії під час навчань з Patriot стався технічний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Румунії під час перших навчань із зенітно-ракетними комплексами Patriot стався технічний збій. Наразі причина невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Під час навчань військові запустили 3 ракети, які повинні були перехопити безпілотники. Втім, третій запуск відбувся майже через годину внаслідок технічних проблем.

Запуск ракет Patriot відбувся на полігоні Капу Мідія в присутності прем'єр-міністра Марчела Чолаку, голови Сенату і преси. Навчання планувалися протягом року.

Під час навчань було втрачено зв’язок між пусковою установкою і командним пунктом. Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.

Наразі невідомо, чи пов'язана втрата зв'язку з несправністю ЗРК, або ж це було наслідком помилки особового складу. За словами начальника штабу ВПС Віорела Пане, технічна проблема спричинила невелику затримку в запуску під час навчань.

Протиповітряна оборона для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповідав президент Володимир Зеленський, ймовірно, Російська Федерація може посилити енергетичний терор проти нашої країни цієї зими. Тим часом наша країна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак.

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