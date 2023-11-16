В Румунії під час навчань з Patriot стався технічний збій

У Румунії під час перших навчань із зенітно-ракетними комплексами Patriot стався технічний збій. Наразі причина невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Під час навчань військові запустили 3 ракети, які повинні були перехопити безпілотники. Втім, третій запуск відбувся майже через годину внаслідок технічних проблем.

Запуск ракет Patriot відбувся на полігоні Капу Мідія в присутності прем'єр-міністра Марчела Чолаку, голови Сенату і преси. Навчання планувалися протягом року.

Під час навчань було втрачено зв’язок між пусковою установкою і командним пунктом. Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.

Наразі невідомо, чи пов'язана втрата зв'язку з несправністю ЗРК, або ж це було наслідком помилки особового складу. За словами начальника штабу ВПС Віорела Пане, технічна проблема спричинила невелику затримку в запуску під час навчань.

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