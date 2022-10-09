У Румунії озвучили сценарій відходу Путіна

Система має сама замінити президента Росії Володимира Путіна. При цьому відставка російського диктатора може статися "в один момент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Румунії Васіле Динку, передає G4 Media .

"Єдина можливість завершити кар'єру, скажімо, політику, і те, що сьогодні відбувається в Росії, - щоб система, яку представляє Путін, відшукала йому заміну. Я не думаю, що зараз у нас є такий, якому диктатор дозволив би народитися, вирости", - сказав він.

За словами глави Міноборони Румунії, в такій авторитарній системі заміна диктатора може відбутися "в один момент".

"Ви бачили арешти дуже швидко, ви бачили злочини, які система робила з плином часу, вони можуть замінити диктатора маріонеткою і рухатися далі", - заявив Динку.